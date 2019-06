Majestäten stehen fest

Lindwedeler feiern ihr Schützenfest am 30. Juni

Lindwedel. Am 1. Juni wurde im Schützenhaus um die Würde des Königs geschossen.Hierbei gingen folgende Sieger hervor: Schützenkönig wurde Thomas Paul Müller im 1. Stechen mit 23 Ring vor Karsten Hölscher mit 19 Ring. Damenbeste wurde mit einem Stechteiler 41,0 Gisela Grimmelt vor Yvette Wilkening mit 108,0. Herrenbester wurde mit einem Stechteiler 94,1 Jens Wilkening vor Eberhard Borrmann mit 159,9. Kinderkönigin wurde im dritten Stechen Maya Joreck mit 30 Ring vor Levin Bode mit 29 Ring. Juniorenbeste wurde Clara Hölscher mit 30 Ring, vor Laura Wilkening mit 29 Ring. Kidsbeste Lichtpunkt wurde mit Teiler 32.2 Zusanna Plisko vor Luis Macuda mit Teiler 31.5. Den Titel König der Könige konnte sich mit 29 Ring Jens Wilkening vor Eberhard Borrmann mit 24 Ring sichern.Der Schützenverein gratuliert allen Siegern zu ihren tollen Leistungen. Die Proklamation der Majestäten findet am 30.6.2019 im Rahmen des Schützenessens statt. Essensmarken können an folgenden Stellen erworben werden: Haar –Oase, Achims Backstube, Schützenhaus, Sportheim und in der Werkstatt Jens Marquardt.