Massenkarambolage auf der A7

35-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt

Schwarmstedt. Am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr kam es auf der A 7 kurz hinterder Anschlussstelle Schwarmstedt auf kürzester Strecke zu insgesamt vierAuffahrunfällen im stockenden Verkehr. Bei einem der Unfälle waren sechs PKWsowie ein Krad beteiligt. Alle Fahrzeuge fuhren hintereinander, wobei der hintenfahrende PKW Daimler auf das Stauende auffuhr und die PKW ineinanderschob. Ein35-jähriger BMW-Kradfahrer bemerkte das Szenario augenscheinlich zu spät undversuchte noch, auszuweichen. Dabei geriet er ins Schleudern und stürzte. Erverstarb noch an der Unfallstelle. Von den weiteren Fahrzeuginsassen wurdenweitere neun Personen leicht verletzt. Die Autobahn 7 wurde für knapp sechs Stundenvoll gesperrt, sodass sich der Verkehr staute. Polizei, Rettungsdienst,Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.Feuerwehr-Pressesprecher MarcBerner berichtet. „Die erste Meldung war, dass ein Motorradfahrer unter einem PKW eingeklemmt ist und mehrere Autos in den Unfall verwickelt sind. Vor Ort hatten bereits Ersthelfer, darunter auch Ärzte, den PKW zurSeite schieben können und mit der ersten Hilfe begonnen. Trotzunermüdlichem Einsatz der Ersthelfer und des schnell eintreffendenRettungsdienstes kam leider jede Hilfe für den Motorradfahrer zu spät.Die Feuerwehr Schwarmstedt, mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ander Unfallstelle, streute auslaufende Betriebsmittel ab und unterstützedie Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle."Während der Alarmmeldung wurde MANV (Massenanfall von Verletzten)ausgelöst. Somit waren der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, zweiRettungshubschrauber und die SEG (Schnelle Einsatzgruppe) der Johanniteraus Schwarmstedt vor Ort. Ein Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber,ein weiteres Kind mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.Viele weitere leichtverletzte Unfallteilnehmer wurden von der JohanniterUnfall Hilfe zur Vorsicht in die Rettungswache Schwarmstedt gebracht undbetreut. Kreisbrandmeister Thomas Ruß und der stellvertretendeAbschnittsleiter Süd Wilfried von Bostel machten sich selbst ein Bild ander Einsatzstelle.