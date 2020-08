Mehr Blühstreifen in Lindwedel

Verpächter und Bewirtschafter freuen sich über Kooperation

Lindwedel. Wer in diesem Jahr an der Sprockhofer Straße spazieren geht oder entlangradelt, kann sich an den vielen Blumen, Schmetterlingen und Insekten längs des Weges erfreuen. Auf insgesamt über 5000 Quadratmetern wurden Blühstreifen mit „Agravis Honigbrache“ angelegt, einer besonderen Imkermischung, die den Insekten ganzjährig Nahrung und Lebensgrundlage gibt. Der Sporthof Schöne Aussicht als Verpächter sowie Jörgen Hemme als Bewirtschafter freuen sich über die gelungene Kooperation, wollen diese Aktion auch in Zukunft weiterführen, weiter ausbauen und vor allem im Sinne des Umweltschutzes ansteckende Wirkung erzeugen.