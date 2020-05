Mehr Hunde in Corona-Zeiten

Hundehalter müssen Vorschriften beachten

Schwarmstedt. Einen deutlichen Anstieg bei der Anschaffung von Hunden konnte die Samtgemeinde Schwarmstedt verzeichnen. So wurden allein in den letzten vier Wochen 30 neue Hunde angemeldet. Um den neuen Hundehaltern den Start zu erleichtern, gibt die Samtgemeindeverwaltung wichtige Hinweise. Generell gilt: Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat den Hund binnen zwei Wochen bei der Gemeinde zur Hundesteuer anzumelden. Dies ist bei der Samtgemeinde Schwarmstedt einfach möglich, denn dies kann schriftlich oder elektronisch per Email ( steuern@schwarmstedt.de ) an das Team Steuern im Rathaus erfolgen. Formulare gibt es einfach online unter www.schwarmstedt.de sowie direkt über das Steueramt, das telefonisch unter 05071/809-28 erreichbar ist. Auch weitere Pflichten sind zu beachten: Wer einen Hund hält, muss die dafür erforderliche Sachkunde besitzen. Hundehalter, die sich nach dem 01. Juli 2011 erstmals einen Hund angeschafft haben und laut dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden nicht anderweitig als sachkundig gelten, müssen den Nachweis der Sachkunde über eine theoretische und praktische Prüfung erbringen. Jeder Hund, der älter als sechs Monate ist, ist durch ein elektronisches Kennzeichen (Transponder) mit einer Kennnummer zu kennzeichnen. Für die Hundehaltung ist eine Haftpflichtversicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 500.000 Euro für Personenschäden und von 250.000 Euro für Sachschäden abzuschließen. Zudem besteht die gesetzliche Verpflichtung den Hund an das amtliche Hunderegister Niedersachsen zu melden. Das Register dient der Identifizierung des Hundes, der Ermittlung der Hundehalterin oder des Hundehalters und der Gewinnung von Erkenntnissen über die Gefährlichkeit von Hunden in Abhängigkeit der Rasse, des Geschlechtes und des Alters. Eine solche Anmeldung ist auch online unter www.hunderegister-nds.de möglich und kostet einmalig 17,26 Euro. Eine telefonische Anmeldung unter 0441/39010-400 ist teurer und kostet einmalig 27,97 Euro. Die Nachweise über die Erfüllung dieser Pflichten beim Team Ordnung im Rathaus einzureichen (ordnungswesen@schwarmstedt.de, Telefon 05071/809-292). Es werden weiterhin Kontrollen vor Ort durchgeführt, ob diese Plichten eingehalten werden und ob Hunde bei der Hundesteuer angemeldet wurden. Erfreulich ist aber, dass das Beratungsangebot der Samtgemeinde vielfach genutzt wird, Hunde nachgemeldet und damit Unannehmlichkeiten vermieden wurden, so die Samtgemeinde.