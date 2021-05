Minigolf-Saison startet

Am Himmelfahrtstag geht es los

Schwarmstedt. Freizeitangebote in Corona Zeiten sind rar, aber Minigolf ist möglich. Entsprechend häufig wurde Metin Direk von vielen Schwarmstedtern gefragt, wann es denn endlich los geht. Die gute Nachricht: Am Himmelfahrtstag, dem 13. Mai, geht es los. Pünktlich um 12 Uhr startet die Minigolf-Saison in Schwarmstedt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, berichtet Direk, der die Minigolfanlage seit zwei Jahren betreibt. „Wer einmal hier war, kommt wieder.“ Besonders viel Lob erhält er für die immer gepflegte Anlage in landschaftlich schönem Ambiente. 18 Bahnen verteilen sich auf einem großzügig angelegten Areal von 1.900 qm. Die Anlage ist auch für Neubürger leicht zu finden. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zur KGS Schwarmstedt, neben der großen Vier-Feld-Sporthalle. Trotz der Sanierungsarbeiten des Hallenbades, ist die Minigolf-Anlage gut erreichbar und ist ein Anlaufpunkt für Groß und Klein. Das Hygienekonzept ermöglicht ein problemloses Spiel unter freiem Himmel. Die Ausgabe von Speisen und Getränken richtet sich nach der jeweils gültigen Corona-Verordnung. Die Anlage ist täglich von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, letzter Einlass 18 Uhr.