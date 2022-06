Mit 30 Ring Königsscheibe errungen

Philipp Kalliebe hat vor Steffen Stürzebecher und Freya Bähre die Nase vorn

Buchholz (awi). Eine gut besuchte Zeltfete am Freitagabend, Köigswetter zum Königsessen am Sonnabend und zur Proklamation der neuen Majestäten und ein fröhliches Katerfrühstück mit den Celler Knappen am Sonntag – eslief allesrund beim Schützenfest in Buchholz/Aller am letzten Wochenende. Hans-Ludwig Braasch, der sich gegen Mirko Bäßmann und Steffen Stürzebecher als Bürgerkönig durchsetzte, wurde ebenso ausgiebig gefeiert wie Dartkönig Alexander Bastian, der sich den Wanderpokal knapp vor Anika und Bastian Braasch sicherte. Kinderkönigin wurde Zoe Hoffmann vor Julian Graas und Frieda Plesse. Jungendkönig ist Jonathan Müller vor Louisa Töller und Ina Stürzebecher. Der Titel des Schützenkönigs war mit 17 Teilnehmern am Stechen hart umkämpft. Am Ende hieß der Sieger Philipp Kalliebe. Er schoss als einziger 30 Ring das mussten sich der zweitplatzierte Steffen Stürzebecher und die drittplatzierte Freya Bähre bei der Proklamation auch anhören: „Eine 29 reicht nicht!“ Das leckere Königsessen von Festwirt Olaf Plesse ließen sich die Preisträger aber trotzdem schmecken. Schließlich ist dabeisein alles und der Beste soll gewinnen.