Mit dem Floß auf der Aller

Ausflug der Altersabteilungen der Feuerwehren der Samtgemeinde

Heidekreis. Bei herrlichem Wetter und Sonnenschein trafen sich die Mitglieder der Altersabteilungen der elf Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt zum alljährlichen gemeinsamen Ausflug. Diesmal sollte es per Floß die Aller herabgehen. „Eingeschifft“ wurde an der Allerbrücke bei Jeversen und dann ging es stromabwärts die Aller entlang. Bei netten Gesprächen konnte die Natur am Flusslauf einmal aus anderer Perspektive genossen werden. Das Ziel war kurz vor der Schleuse in Marklendorf erreicht. Von dort ging es dann mit mehreren Fahrzeugen zum Feuerwehrhaus nach Buchholz/Aller. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Buchholz/Aller warteten schon leckerem Essen vom Grill auf die Floßfahrer. Im September geht es dann weiter mit den Veranstaltungen, dann steht der jährliche Spielenachmittag an, wo im Knobeln, Skat und Doppelkopf die Sieger ausgespielt werden.