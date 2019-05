Modenschau in Schwarmstedt

Swetlana Weigand präsentiert mit ihren Models 90 Outfits auf dem Laufsteg

Schwarmstedt (st). „Das ist meine erste Modenschau hier in Schwarmstedt. Ich möchte meine Maßanfertigung-Designs präsentieren“, erklärte Modedesignerin und Maßschneiderin Swetlana Weigandt am Sonntagvormittag im Tanz-Studio K12 in Schwarmstedt. Dort zeigten zwölf Models insgesamt 90 Outfits der Designerin, die in ihrem Atelier KARLOWSKAJA in der Moorstraße 6 auch Kreativkurse zum selber Schneidern anbietet. „Alle Stücke, die heute gezeigt werden, habe ich selbst entworfen und angefertigt. Sie werden in meinem Atelier verkauft. Es gibt gute Unikate, die für Kunden nach Maß angefertigt werden.“ Den Besuchern wurde bei der unterhaltsamen, zweistündigen Modenschau viel geboten. Auf dem Laufsteg zogen Models und Designermode in den Konfektionsgrößen von 36 bis 50 die Blicke der Zuschauer auf sich. „Ich bin begeistert über die Models, die Mode und den professionellen Ausrichter K12. Und der große Zuspruch der Besucher hat mich angenehm überrascht“, urteilte Thomas Kliemann, Geschäftsstellenleiter der WIR – Wirtschaftsinitiative Region Schwarmstedt. „Wir haben das Ganze in die Wege geleitet und dafür Werbung gemacht“, berichtete der WIR-Repräsentant.