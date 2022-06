NABU stellt Projekt Lebensraum Wiese vor

Ortsgruppe beobachtet genau, wie sich die Wiese entwickelt

Schwarmstedt. Vor kurzem wurde das Projekt „ Eine Wiese für die Artenvielfalt“, eine Kooperation zwischen der NABU-Ortsgruppe und dem hiesigen Bauhof, auf den Weg gebracht. Wie entwickelt sich die Wiese? Was wächst hier? Woran lassen sich die Wildblumen und -gräser erkennen? Welche Tiere finden hier ein neues Zuhause? Die NABU-Ortsgruppe möchte den neu entstehenden Lebensraum im Rahmen einer Exkursion mit praktischen Bestimmungsübungen vorstellen. Treffpunkt ist am Sonnabend, 18. Juni, auf dem Parkplatz des Hallenbades Schwarmstedt. Die Aktion dauert etwa zwei Stunden. Interessierte Teilnehmer können gern eine Lupe mitbringen. Die Projektleiter freuen sich darauf, gemeinsam mit den Teilnehmern dieses Stück „Natur vor der eigenen Haustür“ zu erkunden. Die Ortsgruppe trifft sich jeden dritten Montag im Monat um 19.30 Uhr im Restaurant „Hellas“ in Schwarmstedt. Der nächste Termin ist der 20. Juni.