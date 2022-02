Neele Hafner gewinnt Plakatwettbewerb

KGS und Präventionsrat ziehen an einem Strang

Schwarmstedt. Der Präventionsrat der Samtgemeinde Schwarmstedt versucht seit 2002, in der Samtgemeinde gegen Gewalt und Drogen präventiv vorzugehen und arbeitet dabei von Anfang an mit der KGS eng zusammen. Alkoholmissbrauch gehört als Thematik unbedingt dazu, landete die Samtgemeinde in einer deutschlandweiten Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts von Prof. Dr. Christian Pfeiffer vor einigen Jahren sogar auf einem unrühmlichen vorderen Platz. Gesellschaftliche Akzeptanz, viele Dorffeste und ein nachbarschaftlicher guter Zusammenhalt führen zu Alkoholkonsum, der leider auch immer wieder Missbrauch und Sucht bewirkt. Genau das sollte verhindert werden, und so geht die Schule mit dem KlarSicht-Projekt, das seit 2014 für alle Schüler:innen des 7. Jahrgangs unter der Regie der Sozialarbeiterin Gabriele Wolters durchgeführt wird, konsequent dagegen vor. Mascha Seiberlich wollte als Kunstlehrerin einen weiteren Baustein hinzufügen und nahm 2019 mit Kunstkursen am Wettbewerb „bunt statt blau“ teil, den die DAK seit 2010 durchführt, um Jugendliche über die Beschäftigung mit Kunst für die Thematik zu sensibilisieren. Die Kampagne wurde mehrfach ausgezeichnet und im Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung als positives Beispiel genannt. Das eindrucksvolle Plakat von Pauline Kalscheuer gewann dann auch den ersten Preis auf Kreisebene und war damit in den Medien präsent. Die Idee gefiel den Vorstandsmitgliedern des Präventionsrats, und so trat der Vorsitzende Volker Banschbach, der durch seine jahrelange Tätigkeit als Schulelternratsvorsitzender einen guten Draht zur KGS hat, an die Schule heran und bot die Ausschreibung eines adäquaten Wettbewerbs speziell für Schwarmstedt an. Direktorstellvertreterin Mascha Seiberlich war sofort mit im Boot, holte weitere Kunstlehrkräfte hinzu und ließ über die Klassenlehrkräfte Flyer, die zur Teilnahme aufriefen, an alle Klassen verteilen. Ihre Werbung war erfolgreich, nahmen doch mit Neele Hafner, Leonie Jahn, Zoe Porombka, Mattis Flamann, Bjarne Gramann, Lina Kempert, Amy Schneider, Lara von Hahn, Antonia Brünecke, Mia Tezer, Johanna Krausen, Wanessa Znaniecka, Alina Miller, Luca Abeling, Liesanne Schapeit, Luisa Lindenau, Anna Labrenz, Lara Greschok, Lara Meyhuber, Roman Kaminsky, Jan Kühbacher, Lukas Kühn, Michel Meyer-Gaus, Iwan Befus, Hannah Michaelis, Noah Deutsch, Alexandre Karapetiani, Jan Jafar und Philipp Klammer 29 Jugendliche am Plakatwettbewerb teil, der die Auseinandersetzung mit dem Thema zum Ziel hat. Die Jurymitglieder hatten es schwer, zunächst die fünf besten Plakate und dann die Sieger zu küren, denn viele sehr gute Arbeiten wurden eingereicht. Volker Banschbach (Vorsitzender des Schwarmstedter Präventionsrats), Karla Schulz (2. Vorsitzende), Nicole Mittelstaedt (PaC Managerin der SG Schwarmstedt), Franziska Metelmann (Kontaktbeamtin der Polizei), Jonas Frerker (Schülersprecher), Yanik Möller und Niklas Fischer (stellv. Schülersprecher), Alisa Klejs (SV), Dörte Frech (Kunstlehrerin) und Mascha Seiberlich (Kunstlehrerin und Projektkoordinatorin) waren sich dann aber doch einig, dass Neele Hafner mit ihrem Plakat sowohl gestalterisch als auch von der Aussage her vorne liegen muss. Auf den zweiten Platz kam das Plakat von Lara von Hahn und Antonia Brünecke und Platz drei errangen Anna Labrenz, Lara Greschok und Lara Meyhuber. Die Siegerehrung, bei der die erstplatzierten Geldpreise und alle Teilnehmer:innen Sachgeschenke überreicht bekamen, die vom Präventionsrat zur Verfügung gestellt worden waren, fand jetzt vor den versammelten Klassensprecher:innen und den Jahrgangssprecher:innen der Oberstufe statt. Nachdem Gesamtschuldirektor Tjark Ommen die Gäste und hier besonders die Jurymitglieder aus dem Präventionsrat begrüßt hatte, erläuterte Mascha Seiberlich als Projektkoordinatorin die Vorgehensweise und die Vielfalt der Ergebnisse. Volker Banschbach beschrieb als 1. Vorsitzender des Präventionsrats, warum man dieses Projekt unterstützt, überreichte gemeinsam mit Nicole Mittelstaedt und Franziska Metelmann die Preise und ermunterte die Jugendlichen, sich auch in der Zukunft mit der Thematik auseinanderzusetzen. Die Schülerratsmitglieder spendeten viel Beifall und freuten sich mit den Preisträgerinnen.Foto: Lara Greschok, Lara Meyhuber, Anna Labrenz und Neele Hafner (v.l.n.r.) freuen sich mit dem Vorsitzenden des Präventionsrats Volker Banschbach über die gelungenen Plakate und die großzügigen Geldpreise.Foto: Die Teilnehmer:innen mit ihren eingereichten PlakatenFoto: das eindrucksvolle Siegerplakat von Neele Hafner begeisterte alleFoto: Mascha Seiberlich erläutert die Vorgehensweise beim PlakatwettbewerbFoto: Volker Banschbach überreicht Neele Hafner den ersten PreisFoto: Nicole Mittelstaedt, Lara Greschok, Lara Meyhuber, Anna Labrenz, Volker Banschbach, Neele Hafner und Franziska Metelmann (v.l.n.r.) nach der Preisvergabe