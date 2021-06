Neue Ampel an der Hauptstraße

100.000 Euro für Maßnahmen zur Schulwegsicherheit

Schwarmstedt. Die Gemeinde setzt die baulichen Maßnahmen zur Schulwegsicherheit um. Als neueste Maßnahme wurde die neue Fußgängerampel an der Hauptstraße in Höhe Sparkasse errichtet und am Montag in Betrieb genommen, berichten Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries und Gemeindedirektor Björn Gehrs. Es handelt sich hierbei insbesondere für Schüler der KGS um eine vielgenutzte Verbindung. Insgesamt wurden im Schwarmstedter Haushalt dieses Jahr 100.000 Euro für Maßnahmen zur Schulwegsicherheit eingestellt.