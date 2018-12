Neue Ortseingangsschilder für das Aller-Leine-Tal

Viele Jahre prägten der blaue Fluss, die grünen Wiesen und Sträucher, der rote Torbogen und die weißen Wolken die Begrüßungsschilder vieler Gemeinden der LEADER-Region Aller-Leine-Tal. Doch das alte Logo, das sich in vielen Köpfen verankert hat, ist in die Jahre gekommen. Es war Zeit „für etwas Neues, Modernes und Frisches“, erklärt Björn Gehrs, Bürgermeister der Samtgemeinde Schwarmstedt, zugleich Geschäftsführer des Zweckverbands Aller-Leine-Tal und Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region.Nachdem bereits im Frühjahr 2018 das von der Grafikerin Gisela Sonderhüsken entworfene neue Logo präsentiert wurde, wird es nun auch Gäste in allen Mitgliedsgemeinden der LEADER-Region Aller-Leine-Tal begrüßen. Diese erstreckt sich von der Ortschaft Eitze (Stadt Verden), den Gemeinden Kirchlinteln und Dörverden (Landkreis Verden) über die Samtgemeinden Ahlden, Rethem (Aller) und Schwarmstedt (Landkreis Heidekreis) bis nach Wietze, Winsen (Aller) und Hambühren (Landkreis Celle). Die neuen Schilder wurden durch das Programm zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum Niedersachsen und Bremen 2014 bis 2020 (PFEIL, Fördermaßnahme LEADER) der Europäischen Union mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mit circa 15.000 Euro gefördert, wodurch 80 Prozent der Gesamtkosten abgedeckt sind. Begleitet wurde das Projekt durch das Regionalmanagement-Büro KoRiS, das die LEADER-Region auch bereits bei der Logo-Entwicklung unterstützt hat. Projektträger ist die Samtgemeinde Schwarmstedt.Die insgesamt 98 Begrüßungstafeln wurden bereits an alle Gemeinden ausgeliefert und werden nun nach und nach ausgetauscht.