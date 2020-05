Neue Wege aufgrund der Beschränkungen

Jugendfeuerwehr Schwarmstedt hat Dienst wiederaufgenommen

Schwarmstedt. Die Jugendfeuerwehr Schwarmstedt hat pünktlich nach den Osterferien mitdem Übungsdienst wieder begonnen. Aufgrund der Beschränkungen finden aber keine Dienste im Feuerwehrgerätehaus statt, auch müssen Abstände gewahrt bleiben. Dafür hat sich der Jugendfeuerwehrwart Christian Biringer mit seinem Betreuerteam etwas einfallen lassen. Es werden Kisten mit verschiedenen Aufgaben gefüllt und an die Jugendlichen verteilt. Es gibt praktische Übungen wie zum Beispiel Schläuche rollen oder Knoten und Stiche üben. Bastelaufgaben sind auch mit dabei, entsprechendes Material wird mit ausgegeben. Theoretische Übungen mit Fragen zur Technik oder Abläufen gibt es auch. Begleitet werden diese Aufgaben über ein elektronisches Medium. Hierüber kann jederzeit kommuniziert werden. Es werden Fragen der Jugendlichen zu den Aufgaben beantwortet, aber auch die Ergebnisse werden hier gezeigt, als Foto oder kleines Video. Ob das aus- undzusammenrollen des C-Schlauches geklappt hat oder der Knoten richtig gelegt wurde kann so von den Betreuern kontrolliert und, wenn nötig, korrigiert werden. Dazu gibt es nicht nur Aufgaben, die zu Hause erledigt werden können. Das sportliche Angebot wird auch verfolgt und muss draußen ausgeführt werden. Zum Beispiel muss ein bestimmter Punkt in Schwarmstedt mit dem Fahrrad angefahren werden und ein „Beweisfoto“ an das Betreuerteam geschickt werden. Über das elektronische Medium können die Jugendlichen sich ebenfalls untereinander zum „Reden“ treffen. So ist auch in Corona-Zeiten üben möglich und noch viel wichtiger, den Kontakt untereinander und zur Jugendfeuerwehr aufrecht zuhalten Damit auch alles steril und mit dem nötigen Abstand funktioniert, wurde hier ein gut funktionierendes System auf die Beine gestellt. Dienstags, zu den normalen Dienstzeiten der Jugendfeuerwehr, können die Jugendlichen die Kisten mit den Aufgaben am Feuerwehrhaus abholen. Mit Abstand und Mundschutz. Sechs Tage später werden die Kisten wieder amFeuerwehrhaus in Empfang genommen, wieder mit dem nötigen Abstand. Nundesinfiziert das Betreuerteam die Kisten mit dem Material, füllen gegebenenfalls die Übungsaufgaben wieder auf. Jetzt kann am nächsten Tag zur gewohnten Zeit von den Jugendlichen eine neue Übungskiste abgeholt werden. Das dieses System angenommen wird, zeigt sich an der guten Beteiligung der Kids und der Eltern, die hier die eigenen Kinder mit Fahrdienst toll unterstützen.