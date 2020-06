Neuer Lebensretter im Hallenbad in Schwarmstedt

Spendenauschüttung der Firma htp im Rahmen der „DSL-Initiative“, die vom Samgemeindejugendring Schwarmstedt koordiniert wird, gesichert werden. „Der neue Lebensretter wird zugänglich in der Schwimmmeisterkabine angebracht“, so Bartling weiter. Der Defibrillator überzeugt durch seine einfache Handhabung. Er ist selbsterklärend und vermittelt Helfern im Notfall die nötige Sicherheit. „Ich selbst musste den Defibrillator schon einmal einsetzen“, schildert Schwimmmeister Marcel Krüger. „Durch die Ansagen des Gerätes weiß man zu jeder Zeit was zu tun ist. Die lebensrettenden Stromstöße werden nur dann abgegeben, wenn kein Herzschlag mehr gemessen werden kann“, erklärt Krüger weiter.