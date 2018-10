Neuer Leiter der Tourismusregion Aller-Leine-Tal

Schwarmstedt. Wechsel im Zweckverband Aller-Leine-Tal: Seit dem 1. Oktober ist Florian Möhlmann der neue Leiter der Tourismusregion. Er übernimmt damit die Position von Johanna Michelmann.

Der Tourismusmanager war nach seinem Studium bisher unter anderem in Bremen und Berlin tätig und hatte hier vor allem im touristischen Online-Marketing und -Vertrieb seine Schwerpunkte. „Die Arbeit des Zweckverbands Aller-Leine-Tal bietet bereits heute sehr gute Voraussetzungen für die Tourismusförderung der Region. Als kleine Destination können wir nur gemeinsam mit allen touristischen Partnern in der Region als Urlaubsziel attraktiv bleiben und mehr Urlauber für das Aller-Leine-Tal begeistern. Ich freue mich, hierzu zukünftig meinen Teil beitragen zu können“, so der 33-Jährige. Seine Vorgängerin Johanna Michelmann wird zukünftig in ihrer Wahlheimat Hannover im Bereich Stadt- und Grundstücksentwicklung tätig sein.