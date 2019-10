Neues Mitglied

Feierliche Sitzung bei den Guttemplern

Schwarmstedt. Nach langjähriger aktiver Teilnahme und Mitarbeit in der Gesprächsgruppe hat sich Mary Awe dazu entschieden, in die Guttempler-Gemeinschaft „Swarmstede“ Schwarmstedt einzutreten. In einem Vorgespräch mit der 1. Vorsitzenden Elisabeth Koster und dem 2. Vorsitzenden Peter Czajor wurden die Details der Aufnahmefeier festgelegt. Mary Awe lebt seit langer Zeit alkoholfrei und hat sich mit dem Wunsch, Mitglied zu werden, deutlich zur alkoholfreien Lebensweise bekannt. In einer feierlichen Sitzung wurde Mary Awe jetzt in die Guttempler-Gemeinschaft aufgenommen. Alle Mitglieder gratulierten herzlich und wünschten ihr alles Gute. Die Guttempler Gemeinschaft berät Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängige und deren Angehörige. Der Erstkontakt ist im Evangelischen Gemeindehaus in Schwarmstedt donnerstags von 19 bis 19.30 Uhr nach telefonischer Absprache unter (0 50 71) 91 36 20 oder (0 50 74) 12 05 möglich. Der Gesprächskreis findet jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) von 19.30 bis 21.30 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus in Schwarmstedt, Hauptstraße 3, statt. Alle Beratungen sind kostenlos undwerden vertraulich behandelt. Weitere Informationen unter www.guttempler-schwarmstedt.de.