Neuigkeiten im Sparkassenhaus

Grit Gathmann neue Beraterin für Firmenkunden

Schwarmstedt. Grit Gathmann ist bereits bestens im Sparkassenhaus Schwarmstedt als neue Ansprechpartnerin für alle Firmenkunden in der Region Schwarmstedt angekommen. Gathmann arbeitet seit 2011 bei der Kreissparkasse Walsrode, zuletzt als Geschäftskundenberaterin in der Walsroder Hauptstelle. In dieser Zeit studierte sie nebenberuflich an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn und schloss dieses erfolgreich als „Bachelor of Sciene“ ab. Die in Rodewald wohnhafte Grit Gathmann ist nicht nur über den kurzen Arbeitsweg glücklich, sondern ebenso über die neuen und auch bereits aus ihrer Heimat bekannten Kontakte zu ihren Kunden. „Ich freue mich auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in allen finanziellen Themen mit unseren Firmenkunden“, erklärt Grit Gathmann. Den Staffelstab übernimmt sie von ihrem Vorgänger Dirk Stiller, der zukünftig als Consulting-Berater in der Walsroder Hauptstelle der Kreissparkasse Walsrode seine Kunden berät.Die Walsroder Sparkasse ist online und persönlich für ihre Kunden da. Eine Ausrichtung, die den Kunden zugutekommt und den Anspruch des Kreditinstitutes unterstreicht, die Region und die Menschen in der Region zu unterstützen. Daher legt Vorstandsvorsitzender Matthias Schröder besonderen Wert darauf, „dass unsere Firmenkunden mit Frau Gathmann eine feste und verlässliche persönliche Ansprechpartnerin für ihre finanziellen Angelegenheiten haben. Das ist unser Anspruch“, so Schröder weiter. Grit Gathmann ist persönlich im Sparkassenhaus Schwarmstedt, telefonisch unter (0 51 61) 601-128 oder per E-Mail unter grit.gathmann@ksk-walsrode.de erreichbar.