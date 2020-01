Neujahrsgruß

das Jahr 2019 ist Vergangenheit und es lohnt ein Blick zurück auf das Erreichte und ein kleiner Ausblick auf die Herausforderungen, die uns im neuen Jahr erwarten.Das Unternehmen htp aus Hannover hat in Lindwedel Glasfaserleitungen bis in die einzelnen Häuser verlegt und ist dabei, die Hausanschlüsse zu erstellen. Die ersten sind schon angeschlossen und haben die Möglichkeit das schnellste Internet zu nutzen. Das ist noch einmal eine Angebotserweiterung, die unseren Ort weiter aufwertet und attraktiver macht. In vielen Orten wird der Glasfaserausbau durch Steuergelder finanziert. Bei uns kommt htp für die Kosten auf. Für dieses Engagement und die großzügige Spende an die Dorfgemeinschaft bedanke ich mich bei dem Unternehmen htp ganz besonders.Im neuen Baugebiet in Hope „Am Kaliberg“ südlich der Straße „Unter den Eichen“ sind alle Grundstücke verkauft und größtenteils bebaut. Ein zweiter Bauabschnitt mit noch einmal fünf Grundstücken steht Bauwilligen ab dem Frühjahr zur Verfügung.Im Baugebiet „Grabenkamp“ in Lindwedel zwischen Sprockhofer Straße und Bahn sind die Grundstücke alle vergeben und größtenteils schon bebaut. Die ersten Bewohner sind in ihre neuen Häuser eingezogen.Auch die Bebauung des ehemaligen Schachtgeländes in Adolfsglück geht weiter voran. Es sind fast alle Grundstücke bebaut.Wir freuen uns über die Neubürger in allen Ortsteilen unserer schönen Gemeinde, die ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Nehmen Sie Teil an den vielen Veranstaltungen, werden Sie Mitglied in einem der vielen Vereine und Verbände in unserer Gemeinde, Sie sind überall herzlich willkommen. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft, bringen Sie sich ein; helfende Hände werden überall gebraucht. Die Ansprechpersonen der einzelnen Vereine und Gruppen stehen auf der Rückseite unseres Veranstaltungskalenders. Diesen gibt es in einigen Geschäften und im Internet unter www.Lindwedel.de.Mein ganz besonderer Dank gilt allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich in irgendeiner Form für unseren Ort und für das Gemeinwohl einsetzen. Sei es in einer Funktion in einem der vielen Vereine, Verbände oder Gruppen, bei der Pflege und Gestaltung öffentlicher Flächen oder in irgendeiner anderen Form. Die Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen sorgt dafür, dass das Wohnen in unserer Gemeinde so lebenswert ist. Ich danke Ihnen und Euch allen ganz herzlich für dieses Engagement. Natürlich wird der Gemeinderat diese ehrenamtliche Arbeit auch im neuen Jahr so gut es geht unterstützen.Im neuen Jahr wird sich der Rat der Gemeinde Lindwedel mit der weiteren Entwicklung der Gemeinde beschäftigen. Nach langen Verhandlungen konnten wir uns mit dem Besitzer der ehemaligen Gärtnerei einigen und haben zum Jahreswechsel das Gelände gekauft. Der Wunsch des Rates und auch vieler Einwohnerinnen und Einwohner ist, dass hier ein Projekt seniorengerechtes/betreutes Wohnen entstehen sollte. Der Gemeinderat wird dazu in den nächsten Wochen den Kontakt zu möglichen Investoren aufnehmen, die dann ihre Konzepte vorstellen können. Mit der Umsetzung eines solchen Projektes hätten dann auch alle die, die auf Betreuung angewiesen sind, eine Möglichkeit in Lindwedel zu bleiben. Man ist dann nicht mehr nur auf entsprechende Einrichtungen in anderen Orten angewiesen. Ein weiterer Punkt ist die Abschaffung der Straßenausbau-Beitragssatzung kurz StrABS. Hier wird nach Alternativen zur Finanzierung für die Sanierung maroder Straßen gesucht. Die entscheidende Frage wird wohl sein: wie kann die entstehende Finanzierungslücke geschlossen werden? Denn eines steht fest, es muss von der Gemeinde bezahlt werden und Gemeinde sind wir, alle Bürgerinnen und Bürger. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern des Gemeinderates für die konstruktive, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir werden auch im neuen Jahr die positive Entwicklung unserer Gemeinde zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger fortsetzen.Im Namen des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Lindwedel wünsche ich allen ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr 2020, ganz viel Gesundheit, Glück und die Weisheit, immer die richtige Entscheidung zu treffen.Ihr Artur Minke, Bürgermeister der Gemeinde Lindwedel