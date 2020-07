Niederlage für Aktionsbündnis

Grüne kritisieren die Entscheidung zur Betretung des Bohrplatzes

Heidekreis. Mit deutlichen Worten kritisiert die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen die Entscheidung des Landesamtes LBEG, dass die Betreiberfirma Vermilion gegen den Willen eines Grundeigentümers die Zuwegung zum Bohrplatz nutzen darf. Das Aktionsbündnis gegen Gasbohren in Dorfmark habe damit eine juristische Niederlage erlitten, weil alte Vorschriften im Bergrecht, wonach "die Gewinnung von Erdgas und dessen Nutzung für die Energieversorgung ein am Gemeinwohl orientiertes Anliegen darstellt.“ zulasten einer erkennbaren Abwägung mit den Rechtsgütern Leben und körperliche Unversehrtheit der Anwohner erfolgt sei.Dieser Handhabung widerspricht die Fraktion Bündnis 90 / Gruene im Kreistag entschieden. „Eine weitere Bohrung nach Erdgas in unserem Landkreis steht nicht nur im Widerspruch zum bundespolitischen Ziel des Ausstiegs aus der Nutzung fossiler Energien. Mit dem Gemeinwohl verträgt sich außerdem nicht die Sorge vor jenen Krebserkrankungen, die man im Kreis Rotenburg im Umfeld von Erdgasbohrungen statistisch festgestellt hat und weiterhin feststellt“, so der grüne Energiepolitscher Sprecher Dietrich Wiedemann.Das Dorfmarker Aktionsbündnis sei gut beraten, seinen Widerstand gegen die Erdgasbohrungen vor Ort fortzusetzen und werde dabei auch weiterhin die volle politische Unterstützung der Fraktion erhalten. Enttäuscht zeigt sich die Fraktion indes von der Niedersächsischen Landesregierung und den örtlichen Landtagspolitikern von SPD und CDU. Es sei viel zu viel Zeit vergangen, ohne dass die Landesregierung so wie versprochen die Initiative in Richtung Bundesrat auf den Weg gebracht habe. Den wohlfeilen Worten müssten nun schnelle Taten folgen so Wiedemann abschließend.