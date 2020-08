Offene Bühne

Nach Zwangspause wieder musiziert

Schwarmstedt. Nach mehrmonatiger Zwangspause hieß es im Juli im Antiquitätencafé Schwarmstedt endlich wieder „gemeinsam musizieren“. Aufführende und Publikum genossen in gemütlicher und entspannter Atmosphäre bei Musik, Lyrik und Comedy, einem Glas Wein und netten Gesprächen wieder etwas Normalität und Gemeinsamkeit in dieser Zeit der Ausnahmesituationen. Und weil es so schön war, heißt es auch im August wieder „Auf ins Antiquitätencafé!“ Der nächste Abend für Künstler und Musiker jeglicher Couleur, egal ob Amateur oder Profi, sowie für ein gut gelauntes Publikum findet statt am Freitag, 14. August, ab 19 Uhr, bei schönem Wetter auf der Gartenterrasse. Der Eintritt ist wie immer frei.