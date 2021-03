Osteraktion mal anders

Alle-Fun will Kindern eine Freude machen

Schwarmstedt. Es gibt wirklich ganz viele Gründe, warum gerade in dieser ungewöhnlicher Zeit, das Osterfest nicht so stattfindet wie in den anderen Jahren. Vielleicht sind einige Eltern in Kurzarbeit oder sogar arbeitslos geworden. Oder einem Familienmitglied geht es gerade gesundheitlich nicht so gut. Oder gerade jetzt irgendetwas kaputt und muss repariert oder sogar neu gekauft werden. Das sind nur ein paar Beispiele und es gibt noch viel mehr Situationen. Das Team vom Verein Alle-Fun ruft alle Kinder in der Samtgemeinde Schwarmstedt auf: „Schreib uns einen Brief oder male ein Bild, rzähle uns Deine Geschichte, mach uns auf Deine Situation aufmerksam. Natürlich behalten wir, Deine Geschichte für uns…Das ist unser Geheimnis. Versprochen. Der Brief oder das Bild muss bis zum 20. März beim Verein eingegangen sein: Verein Alle Fun, Parkweg 41, 29690 Schwarmstedt oder unter info@alle-fun.de. Alle Einsendungen erhalten ein Extra-Ei zum Osterfest.Mitmachen darf jedes Kind bis 14 Jahre aus der Samtgemeinde Schwarmstedt und Umzu.