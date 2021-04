Osterhase auf Tour

Verein Alle Fun übergab Extra Ei an die Kinder

Schwarmstedt. Einige Kinder aus Schwarmstedt und Umgebung, haben an der Corona bedingte Osteraktion vom Verein Alle Fun „Ein Extra Osterei für Dich“ mitgemacht. Viele selbstgemalte bunte Bilder und Geschichten sind bei den Initiatoren angekommen. Inzwischen wurde das Extra Ei an die Kinder übergeben. Die Familien haben sich sehr über die Gutscheine gefreut. Vielen Dank an Edeka Wilde, der die Extra Eier gesponsert hat.Alle hoffen, dass das Schwarmstedter Osterspektakel im nächsten Jahr in alter Form stattfinden kann. „Wir vermissen die strahlenden Gesichter, wenn die Kinder auf der Hüpfburg toben oder die eine oder andere Runde mit den Kinder Quads fahren.", so Jörg Benecke von Alle Fun.