Parlamentsarbeit hautnah miterleben

Zehnte Klasse der KGS Schwarmstedt auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil im Deutschen Bundestag

Schwarmstedt/Berlin. Wenn eine Sitzungswoche des Deutschen Bundestages ist, herrscht viel Betrieb im Regierungsviertel in Berlin. Davon konnte sich jetzt auch eine zehnte Klasse der KGS Schwarmstedt überzeugen. Die Schüler waren im Rahmen eines Berlin-Aufenthalts auf Einladung des heimischen Abgeordneten Lars Klingbeil im Deutschen Bundestag zu Besuch. Und die Zehntklässler nahmen auf der Besuchertribüne im Plenum Platz und konnten so mehr über die Aufgaben und die Arbeit des Parlaments erfahren. Auch ein Bild als Erinnerung an den Besuch machten die Zehntklässler noch.Der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil lädt gerne Besuchergruppen aus der Region in den Deutschen Bundestag ein. „Ich freue mich, wenn Gäste aus der Heimat einen Einblick in die Arbeiten des Deutschen Bundestages bekommen möchten“, so der 41-Jährige.Informationen zu solch einem Besuch gibt es unter https://www.lars-klingbeil.de/besuch-bundestag/. Das Berliner Büro des Abgeordneten gibt zudem gerne telefonische Auskünfte unter (0 30) 22 77 15 15.