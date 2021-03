Passionszeit und Osterfest

Termine in der Laurentiusgemeinde

Schwarmstedt. Die Laurentiuskirchengemeinde Schwarmstedt beginnt am kommenden Sonntag mit Präsenzangeboten. Geplant sind Sonn- und Feiertagsgottesdienste. Ob und in welcher Form diese tatsächlich stattfinden können, wird sich leider erst kurzfristig entscheiden. Die Gemeindemitglieder werden daher gebeten, sich auf der Homepage unter laurentius-gemeinde.wir-e.de oder durch einen Blick in den Schaukasten vor den Gemeindehäusern oder in den Kirchgebäuden kurzfristig zu informieren. Immer zu empfehlen ist zurzeit warme Kleidung, da in den Gebäuden ständig gelüftet wird und bei entsprechender Wetterlage auch Andachten „im Grünen“ gefeiert werden. Die Laurentiuskirche und der Vorraum im Gemeindezentrum Lindwedel sind weiterhin täglich zur persönlichen Andacht geöffnet. Dort finden Interessierte jeden Tag einen neuen Gedankenimpuls zur Passionszeit.