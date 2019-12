Stolze Siegerin im Heidekreis ist die Schülerin Pauline Kalscheuer aus der 10G3, die mit ihrem Portrait sowohl zeichnerisches Talent beweist, aber auch die Thematik inhaltlich sehr treffend aufgreift, indem sie ein Leben mit und ohne Alkohol in einem Gesicht vereint.Kürzlich fand jetzt die Preisverleihung mit Pressetermin in der DAK-Filiale in Walsrode statt und auch die Mitstreiterinnen aus der Portrait-AG wurden mit einem kleinen Geschenk für ihre Teilnahme belohnt.