PINX in den Sommerferien

Neue spannende Angebote für Kinder und Jugendliche

Schwarmstedt. Bald starten wieder die heißersehnten sommerferien und die Kunstschule PINX hat wieder spannende Angebote für Kinder und Jugendliche im Heidekreis vorbereitet.Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ist die Pinx-Ferienwoche „The PINX Way“ vom 18. bis 22. Juli genau das Richtige. Hier wird es jeden Tag verschiedene Angebote geben, die in einem tollen Team erlebt werden und jedes Kind kann ihr/sein eigenes Projekt entwickeln. An einem Tag wird sogar gemeinsam nach Hannover gefahren zur „Brücke der Kunst“ an der Leibniz Universität Hannover um dort spannende Interaktionen zu erleben.Direkt im Anschluss, am 23. Juli von 19 bis 16 Uhr findet „Capoeira ‘n Tag lang“ mit Tobi und Maher in den Räumen der Kunstschule statt. Bei schönem Wetter wird es nach draußen verlagert. Ein ganz neues und cooles Projekt in diesem Jahr, für Kinder zwischen acht und 14 Jahren, findet unter dem Namen „Unterwegs“ in der Woche vom 25. bis 29. Juli statt. Hier werden die Teilnehmer gemeinsam mit Studierenden verschiedener Kunsthochschulen Kunst aus dem Koffer erleben. Jeder Tag wird anders, spannend, kreativ und aufregend.Last but not least: „Wir machen uns wieder auf den Weg!“ In der Woche vom 16. bis 20. August findet erneut das beliebte Zeltlager auf dem Jugendzeltplatz „Outdoorschmiede“ bei Lüneburg statt. Jedes Kind zwischen zehn und 14 Jahren ist herzlich eingeladen. Auch hier wird es viel Spaß, Spiel und Kreativität geben, aber auch Aktivitäten zu Wasser, zu Land und am Feuer. Alle Ferienangebote sind kostenlos. Bei Fragen zu den Angeboten, für weitere Informationen und auch zur Anmeldung bitte an das Büro der Kunstschule PINX unter Telefon (0 50 71) 40 26 werden oder eine E-Mail an info@kunstschule-pinx.de schreiben.