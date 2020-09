PINX schafft Freiräume

Seit dem 11. Mai war es der Kunstschule PINX möglich, ihre Räume als eine der ersten Kunstschulen in Niedersachsen überhaupt unter Einhaltung eines Rahmenhygieneplans wieder zu öffnen. Drei Wochen lang haben wir für Kinder in den Sommerferien ein festes Angebot für jeweils eine Woche gestaltet, das hybrid, das heißt Online und in Präsenz in der Kunstschule stattfinden konnte. Seit den Sommerferien dürfen zur Freude der Kids zusätzlich nun sogar wieder feste Kinder- und Jugendgruppen hintereinander in der Kunstschule gemeinsam gestalten, Projekte durchführen und Kultur erleben.Im ersten Montagsatelier um 15 Uhr und im Dienstagatelier um 16.15 sind noch Plätze frei, auch freitags bei den Capoeira-Kids und in unserem kostenfreien Angebot mittwochs um 15.45 Uhr sind innerhalb dieser festen Kinder-und Jugendgruppen noch Plätze frei. Auch in den Herbstferien gibt es zwei zweitägige Angebote, diesmal in Präsenz in der Kunstschule. Jasper Kühn wird wieder digitales Basteln und Gestalten anbieten, und Clara Strutz bietet für Jugendliche das Erstellen eines Podcasts „Corona nervt“ an. Anmeldungen können bei PINX schon jetzt telefonisch erfolgen unter: 05071/4026 und info@kunstschule-pinx.de.