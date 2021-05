Insassen konnten Fahrzeug unverletzt verlassen

Krelingen/Heidekreis .Auf der A7 in Richtung Hannover, zwischen dem Zubringer der A27 und der Abfahrt Westenholz, kam es am Freitagvormittag letzter Woche gegen 10.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem PKW-Brand. Beim Eintreffen der Kräfte aus Bad Fallingbostel und Krelingen stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Insassen hatten ihren Pkw unbeschadet verlassen können.Unter Atemschutz wurde mit Wasser und Schaummittel das Fahrzeug schnell abgelöscht. Eine zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens aus Hannover sicherte die Unfallstelle zu Beginn ab und betreute die Insassen. Vor Ort war ebenfalls die Autobahn-Polizei aus Bad Fallingbostel.