Plesse ist CDU-Bürgermeisterkandidat

Ortsverband beschließt Nominierung einstimmig

Buchholz/Aller. Für die Kommunalwahlen am 12. September hat die CDU-Fraktion im Buchholzer Gemeinderat einstimmig Joachim Plesse aus Buchholz als Bürgermeisterkandidaten vorgeschlagen. Auf der jüngst stattgefundenen Mitgliederversammlung des CDU Ortsverbandes Buchholz/Marklendorf stieß dieser Vorschlag auf hohe Zustimmung und wurde von den anwesenden Mitgliedern ebenfalls einstimmig bestätigt. Den 68-jährigen Buchholzer kennzeichnet ein äußerst hohes Engagement für seine Gemeinde. Er ist nunmehr seit 1986 fast ununterbrochen in den Gemeinderat Buchholz/Marklendorf gewählt und seit 2011 auch stellvertretender Bürgermeister. „Mit seiner unbestrittenen politischen Erfahrung und vor allem ständigen Präsenz in unserer Gemeinde ist er somit für uns genau der richtige Kandidat am richtigen Platz“, stellte Otto Holze, stellvertretemder CDU-Fraktionssprecher, fest.Plesse selbst kennt „jeden Stein“ in der Gemeinde und weiß somit genau, wo der Schuh auch mal drücken kann. „Ich möchte mich für die Belange aller Bürger Marklendorfs und Buchholz einsetzen und mich weiter auch um ihre Sorgen und Nöte kümmern. Dafür trete ich an“, so der in Buchholz lebende Pensionär.