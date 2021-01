SPD freut sich: Alle 14 Baugrundstücke verkauft

Marklendorf. Nachdem der Gemeinderat Buchholz/Aller im Jahr 2019 dem Erwerb von kommunalen Bauplätzen am Berkhofer Weg II in Marklendorf zugestimmt hatte, sind nun zwei Jahre später alle 14 Baugrundstücke verkauft. Die Erschließung wird in wenigen Wochen abgeschlossen, sodass die Käufer bald mit ihrem Hausbau starten können. Die SPD-Fraktion Buchholz/Marklendorf machte sich vor Ort ein Bild von dem aktuellen Stand. Sie ist besonders darüber erfreut, dass alle konkreten Interessenten aus Marklendorf/Buchholz und der Samtgemeinde Schwarmstedt ein Grundstück erwerben konnten. Die SPD-Fraktion Buchholz / Marklendorf freut sich auf die neuen Bürger in Marklendorf und die weitere positive Entwicklung in Marklendorf.