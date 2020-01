Rettungs- und Löscharbeiten an Kraftfahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik

Gemeinsam mit den Kommunen als Träger der Freiwilligen Feuerwehren ist es grundsätzlich erforderlich, die Ausbildung, Einsatztaktik und Ausstattung entsprechend der Entwicklungen anzupassen. Unterstützung erhalten die Feuerwehren von der Kreisfeuerwehr, die die oben genannten Themen in die Fachlehrgänge auf Kreisebene aufnimmt beziehungsweise aufgenommen hat.Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Freiwilligen Feuerwehren im Heidekreis im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit immer weitergebildet haben und dies auch weiterhin tun werden. Das Thema Rettungs- und Löscharbeiten an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben wird auch in Zukunft von den Verantwortlichen im Auge behalten und in die laufende Ausbildung vor Ort und auf Kreisebene thematisiert. Beispielhaft ein Einsatzbericht aus Bomlitz, der zeigt das diese Einsätze auch heute schon vorkommen und entsprechend von den Ehrenamtlichen abgearbeitet werden.