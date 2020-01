Sascha Schwerdtfeger geehrt

25 Jahre Mitgliedschaft in der CDU

Buchholz. Eine nicht alltägliche Ehrung wurde bei der CDU-Jahreshauptversammlung im vergangenen November vorgenommen. Sascha Schwerdtfeger aus Marklendorf wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft in der CDU. Schwerdtfeger gehört derzeit dem Gesamtvorstand des CDU-Ortsverbandes Buchholz/Marklendorf an und bringt sich immer wieder mit guten neuen und teilweise kreativen Ideen in die Arbeit des Ortsverbandes mit ein. „Sascha ist ein langjähriges Mitglied unseres Ortsverbandes, der sich vor allem um die Belange des Marklendorfer Ortsteils unserer Gemeinde kümmert“, beschreibt der 1. Vorsitzende Joachim Plesse den Jubilar. Die Ehrung wurde von Joachim Plesse zusammen mit Henrik Rump, dem 1. Vorsitzenden der Samtgemeinde-CDU vorgenommen.