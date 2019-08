Übung der vier Feuerwehren der Gemeinde Gilten

Gilten/Nienhagen. Scheunenbrand in Nienhagen, so lautete am Mittwochabend, 7. August, die Einsatzmeldung für die Feuerwehren der Gemeinde Gilten. Auf dem Hof von Friedrich Fegebank war eine Scheune in Brand geraten. Die zuerst eintreffende Feuerwehr Nienhagen begann sofort mit dem Aufbau einer Wasserentnahmestelle aus einen Unterflurhydrant. Das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Gilten begann gleichzeitig mit der Brandbekämpfung. Die Feuerwehr Nienhagen stellte die Wasserversorgung her und setzte zwei C-Rohre zum Schutz der Nachbargebäude ein. Um ausreichend Wasser an der Einsatzstelle zu haben, wurde von den Feuerwehren Norddrebber, Suderbruch und Gilten eingesetzt, um eine Wasserversorgung aus einem Feuerlöschbrunnen in 500 Meter Entfernung aufzubauen. So konnten noch weitere Strahlrohre zur Brandbekämpfung und zum Schutz der Nachbargebäude eingesetzt werden. Ebenfalls wurde das Tanklöschfahrzeuges Gilten über diese Leitung mit Wasser versorgt. Nach einer guten Stunde konnte von Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Milan Lohse Feuer aus gemeldet werden.Dieses war eine Übung der vier Feuerwehren der Gemeinde Gilten ausgearbeitet vom Ortsbrandmeister Milan Lohse. Das Ziel war der Aufbau und die Förderung von Löschwasser über größere Entfernungen, die Brandbekämpfung und die Zusammenarbeit der Feuerwehren.Vor Ort überzeugten sich der Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, Bürgermeister Erich Lohse und der Gemeindebrandmeister Detlef Röhm vom Ausbildungsstand der Feuerwehren. In kurzen Grußworten bedankten sich alle bei den Feuerwehren für ihre Einsatzbereitschaft.Ein Dank ging an Friedrich Fegebank, der für diese Übung sein Anwesen zur Verfügung gestellt hat.