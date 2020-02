Schlüsselfertiges Sanieren für Wohngebäude

Modernisierungsoffensive Heidekreis auf der Bau- und Energiemesse Nord in Soltau

Heidekreis. Bereits seit mehreren Jahren findet in Soltau die Bau- und Energiemesse Nord, eine Verbrauchermesse für Bau- und Sanierungsinteressierte, statt. Erstmals mit dabei ist die Modernisierungsoffensive Heidekreis, ein Zusammenschluss von hiesigen Handwerkern und Bauexperten. Das Angebot der Kooperationspartner ist die energetische Gebäudemodernisierung aus einer Hand.Bauingenieur und Fachjournalist Ronald Meyer ist der Initiator der deutschlandweiten Modernisierungsoffensive, die seit der Gründung 2012 immer mehr Zulauf erhält. Das Ziel der Modernisierungsoffensive ist es, durch regionale Kooperationen von Experten den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz der Bundesregierung zügig umzusetzen. Für die Kunden bedeuten das: Sie profitieren vom Zusammenschluss der verschiedenen Gewerke, haben nur einen Ansprechpartner für ihr Sanierungsprojekt, und durch das Einbeziehen von Architekten und Energieberatern können die Experten sich um verschiedene Förderprogramme kümmern.Alle Gewerke für eine Komplettsanierung sind im Heidekreis mit im Boot und präsentieren sich an beiden Messetagen mit ihrem Angebot. Von Heizung und Fassadendämmung über Dach und Fenster bis hin zu Sicherheit und Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden reichen die Themen, welche die 13 regionalen Partner abdecken. Ob Einzelmaßnahme oder Komplettsanierung, jedermann kann sich auf der Baumesse entweder ein Bild zu einem bestimmten Bereichen machen oder sich direkt zu einer Gesamtsanierung informieren. Den Stand der Modernisierungsoffensive Heidekreis finden Besucher direkt in der Alten Reithalle. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Vorfeld der Messe auf der Webseite www.modernisierungsoffensive.com. Mit dabei auf dem Messestand sind mit Michael Warncke und Enno Precht auch zwei Energieberater der Verbraucherzentrale Niedersachsen, um Fragen der Besucher zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden und zu möglichen Fördermitteln zu beantworten.