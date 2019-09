Schnäppchen für den guten Zweck

Heidekreis. Am vergangenen Samstag haben sich die fleißigen Mitglieder des Rotaract-Clubs Schwarmstedt-Walsrode schon früh am Morgen zusammengefunden, um gemeinsam auf dem Flohmarkt in Düshorn alte und neue Schätze zu verkaufen. Dabei haben die Mitglieder in drei Schichten fleißig gehandelt. Neben dem Verkauf der eigens gebauten Insektenhotels, wurde der Club im Vorfeld mit Sachspenden aus dem Rotary-Club Walsrode unterstützt. Am Ende des Tages konnte sich der Rotaract-Club Schwarmstedt-Walsrode über einen Gewinn von fast 200 Euro freuen, der in die nächsten sozialen Projekte fließen soll.

Wer zwischen 18 bis 30 Jahre alt ist und Lust hat interessante Vorträge zu hören, neue Leute kennenzulernen und zur internationalen Verständigung beizutragen, der ist herzlich eingeladen, den Rotaract-Club kennenzulernen. Einfach eine Mail schreiben an schwarmstedt-walsrode-vorstand@rotaract.de.