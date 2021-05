Schwarmstedt läuft

KGS Schwarmstedt unterstützt das Kinderhospiz Löwenherz

Schwarmstedt. Seit es an der Wilhelm-Röpke Schule eine Oberstufe gibt, ist es Tradition, dass die Schülerinnen und Schüler, insbesondere im Jahr vor dem Abitur, gemeinsame Aktionen machen, um den Zusammenhalt im Jahrgang zu stärken, um Geld für den Abiball zu sammeln und um Spaß zu haben. Das ist derzeit schwierig. So konnte der derzeitige 12. Jahrgang bislang lediglich eine Einkaufsaktion durchführen. Doch das war den aktiven Schülerin zu wenig. Aber, was kann man tun, um coronakonform und ohne Risiko etwas gemeinsam zu unternehmen? Zusammen mit Jost Hilliger vom Ehemaligenverein der Schule hatten die Jahrgangssprecher eine Idee. Ein Sponsorenlauf sollte es sein. An der frischen Luft, natürlich nicht in großen Gruppen wie bei vorhergehenden Sponsorenläufen, sondern jeder für sich, aber dennoch im Wettstreit. Trackingapps, Kilometerzähler und ähnliches. machen es möglich.So soll nun also am Sonntag, dem 16.Mai in der Zeit von 12 bis 16 Uhr jeder, der Spaß daran hat, beim Wettbewerb mitmachen. Und, wie bei solch einer Aktion üblich, suchen sich die Läufer vorher Sponsoren, die für jeden geleisteten Kilometer eine bestimmte, vorher verabredete Summe zahlen. Um das Ganze vielfältiger zu machen, kann man auch Fahrrad fahren, skateboarden oder inlineskaten, jeder Kilometer zählt. Als Beweis für die erbrachten Kilometer gilt ein Foto des Messgeräts, das bis um 21 Uhr an den Ehemaligenverein geschickt wird. Dort kann man sich auch bis zum 15.Mai unverbindlich unter der +49 1511 0243160 bei WhatsApp, per SMS oder telefonisch (von 10 – 20 Uhr) anmelden; oder man schickt eine E-Mail an: ehemaligenverein@kgs-schwarmstedt.de .Diejenigen, die die meisten Kilometer in ihrer Disziplin (Laufen, Radeln, Rollen) machen, bekommen einen Preis. Jeder, der möchte, bekommt auch eine Teilnehmerurkunde; dazu einfach bei der Anmeldung Bescheid geben.Die Spenden gehen an das Konto des Vereins der Ehemaligen der KGS Schwarmstedt bei der Volksbank Lüneburger Heide eG DE41 2406 0300 2443 7239 01. Als Verwendungszweck sollten Name, Kilometerzahl, Sponsoren und Laufen, Fahrrad oder Rollen angegeben sein.Der 12. Jahrgang würde sich über viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen freuen.Wie bei einem Spendenlauf üblich, gibt es natürlich auch hier ein Projekt, das unterstützt werden soll. Die 12. Klässler haben sich für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke entschieden, das 50 Prozent der Einnahmen erhalten soll. Diese Einrichtung nimmt schwerstkranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf, bei denen eine Heilung nach aktuellem Stand der Medizin ausgeschlossen ist. Zusätzlich bietet der Verein mit seinen ambulanten Kinderhospiz-Stützpunkten in Bremen und Niedersachsen betroffenen Familien Begleitung und Unterstützung an. Die Jugendlichen haben bereits Kontakt zum Kinderhospiz aufgenommen; dort freut man sich über die tolle Aktion.Foto: v.l.n.r. Niklas Fischer, Jakob Joswig, Mareike Dehnbostel, Melina van Strien und Yana Lawrenz aus dem 12. Jahrgang mit Laufschuhen, Fahrrad, Inlinern und Skateboard hoffen auf viele Unterstützer.