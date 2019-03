Seit 30 Jahren im Dienste der Johanniter

Thomas Malecha mit vielfältigen Funktionen in der Johanniter-Unfall-Hilfe

Heidekreis. Kürzlich feierte Rettungsassistent Thomas Malecha sein 30-jähriges Dienstjubiläum bei der Johanniter-Unfall-Hilfe in der Johanniter-Wache im Rettungszentrum Rethem. Die Mitglieder der Ortsverbandsleitung, Kollegen aus dem haupt- und ehrenamtlichen Bereich wie auch ehemalige Weggefährten gratulierten Malecha zu seinem außergewöhnlichen Jubiläum. Ebenfalls anwesend waren Gratulanten aus den Reihen der Feuerwehr und der DLRG. Marc Nieber, Mitglied der Dienststellenleitung des Johanniter-Ortsverbandes Aller-Leine bedankte sich bei dem Jubilar für die langjährige kompetente und vielfältige Arbeit. Auch Klaus Kramer der mit Malecha die letzten 30 Jahre in den Wachen in Schwarmstedt und Rethem zusammenarbeitete und gemeinsam mit ihm viel erlebt hat, wünschte Malecha für die kommenden Jahre im Rettungsdienst alles Gute und dankte ihm für seine Treue zu den Johannitern. Am 1. März 1989 begann Thomas Malecha im damaligen Kreisverband der Johanniter-Unfall-Hilfe in Minden-Lübbecke als Rettungssanitäter seinen Dienst und wurde nach kurzer Zeit bereits zum Fahrdienstleiter befördert. Nach der Grenzöffnung zog es ihn für zwei Jahre nach Frankfurt/Oder wo er den Rettungsdienst in Brandenburg mitgestaltete. Zurück in Niedersachsen führte er seine rettungsdienstliche Tätigkeit im damaligen Ortsverband Deister dem heutigen Regionalverband Niedersachen-Mitte fort und leistete wertvolle Arbeit in den Wachen in Ronnenberg und in Langenhagen am Flughafen. Dort unterstützte er den ambulanten Flugdienst bei Auslandsrückholungen oder Verlegungen in Hubschraubern oder Flächenflugzeugen. Ab März 1992 unterstützte er dann als Rettungsassistent den Rettungsdienst in Schwarmstedt und im damaligen Stützpunkt Hodenhagen. Hier machte er mit Gleichgesinnten sein Hobby, das Motorradfahren auch bald im Rahmen des Aufbaus einer Motorradstaffel im Ortsverband zu einer wertvollen ehrenamtlichen Tätigkeit, die er noch bis heute mit Leidenschaft während der Saison ausübt. Thomas Malecha war außerdem während seiner 30-jährigen Dienstzeit als Mitglied der Mitarbeitervertretung, als Praxisanleiter, Sicherheitsbeauftragter sowie als Qualitätsmanagement-Beauftragter und als Desinfektor tätig. Thomas Malecha ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er lebt in Porta Westfalica und arbeitet seit 2005 ständig in der Rettungswache in Rethem.