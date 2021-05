Serengeti-Park vollständig geöffnet

Viele spannende Neuheiten zu entdecken

Hodenhagen. Seit Dienstag sind im Serengeti-Park auch wieder die Fahrgeschäfte im Freizeitpark in den Betrieb gegangen."Wir freuen uns sehr, Menschen und vor allem vielen Kindern eine Freizeitbeschäftigung anbieten zu können, die in der aktuell schwierigen Lage endlich wieder eine schöne Ablenkung und auch einen kleinen Teil Normalität ermöglicht! ‚Endlich was erleben‘ heißt es bei uns, wenn Familien auf Safari gehen, um Natur und Tiere zu genießen. Wir blicken positiv in die Zukunft und freuen uns auf all unsere Gäste, die uns 'mit Abstand' natürlich die liebsten sind! Wir legen großen Wert auf die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucher und Mitarbeiter. Dementsprechend haben wir die Zeit genutzt, um unsere Hygienekonzepte stetig anzupassen. Bei uns können sich Menschen wohl und sicher fühlen – so geht Safari heute!“, erklärt Fabrizio Sepe, Inhaber des Serengeti-Parks.Vier neue und besondere Tierarten sowie eine Achterbahn-Vielfalt erwartet die Besucher.Lediglich die Türen der Lodges müssen vorerst noch geschlossen bleiben. Aber auch hier ist ein Licht am Horizont zu sehen: Am 22. Mai werden die ersten Übernachtungsgäste, die einen Wohnsitz in Niedersachsen haben, im Serengeti-Park begrüßt.Eine Übersicht der für den Park aktuell geltenden Regelungen gibt es unter https://www.serengeti-park.de/coronavirus/. Der Park bittet alle Besucher, sich vor ihrem Besuch dort tagesaktuell dort zu informieren!