SPD Essel stellt das Team für die Kommunalwahl vor

Essel. Für den Gemeinderat Essel hat die SPD ein vielseitiges und breites Team aufgestellt, das sich aus erfahrenen Ratsmitgliedern und „Neulingen“ zusammensetzt, die mit Sach- und Ortskenntnis, mit neuen Perspektiven und kreativen Ideen gemeinschaftlich die Weiterentwicklung der Gemeinde Essel mit den Ortsteilen gestalten wollen.Als Bürgermeisterkandidat möchte sich Jürgen Hildebrandt auch weiterhin für das Wohl und die Entwicklung der Gemeinde und die Belange aller Bürger einsetzen. „Ich freue mich über unser breit aufgestelltes Team von unterschiedlichen Kandidaten und Kandidatinnen, die für den Gemeinderat erneut oder zum ersten Mal kandidieren wollen“, so Hildebrandt. „Dabei haben wir es geschafft, auch viele parteiunabhängige Mitbürger und Mitbürgerinnen für eine Kandidatur zu gewinnen.“Die SPD Essel hat sich zum Ziel gesetzt, weiterhin für ein gutes Betreuungsangebot in der Kita, die Stärkung der Dorfgemeinschaft und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen und Verbänden zu sorgen. Weiter plant die SPD die Einführung einer Dorf-App, die sichere Straßenquerung durch Ampel und Zebrastreifen und den Ausbau der E-Mobilität für Fahrräder und Fahrzeuge. Bei allen Vorhaben haben die Kandidaten für Essel, Engehausen/Stillenhöfen und dem Ostenholzer Moor eine solide Finanzpolitik im Blick und wollen die Interessen aller Bürger vertreten.