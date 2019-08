Sommerferienprogramm 2019 in Schwarmstedt

Bis zum Ende der Sommerferien gibt es folgende Aktionen: Am Montag, 12.August, können Schüler mit Schülerausweis von 15 bis 19 Uhr bei der Minigolfanlage am Schwarmstedter Hallenbad kostenlos Minigolf spielen. Am Montag, 12. August, können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt das Funkhaus des NDR in Hannover besichtigen. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr am Bahnhof in Schwarmstedt; der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro. Da maximal 20 Personen teilnehmen können, empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung bei Peter Brandt unter Telefon (01 73) 6 04 12 61, gern auch per Whatsapp oder sms. Die Fahrt wird aufgrund der großen Begeisterung der Jugendlichen im letzten Jahr auch 2019 wieder durchgeführt.Am Dienstag, 13. August, findet im Evangelischen Gemeindehaus in Schwarmstedt (Hauptstraße 3a) ein „Kunterbunter Spielenachmittag“ statt. Dieses Angebot für Kinder von sechs bis elf Jahre wird von Diakonin Silke Reimann betreut, die unter Telefon (0 50 71) 5 11 56 11 Anmeldungen entgegennimmt und Auskünfte gibt. Es wird ein Kostenanteil von einem erhoben. Am Dienstag, 13. August, findet ab 16 Uhr im Uhle-Hof in Schwarmstedt eine Kinovorstellung des Mobilen Kinos Niedersachsen für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren statt. Bei diesem Film für die ganze Familie gilt es das Rätsel einer Flaschenpost zu lösen und dabei rund um die Erde zu reisen. Die Hauptfigur Tobi taucht im Pazifik, besucht Klimaforscher in der Arktis und macht Kinder und Erwachsenen auf lustige, spannende und emotionale Weise mit vielen Geheimnissen unseres Planeten bekannt. Für die Veranstaltung des Samtgemeinde-Jugendrings Schwarmstedt wird ein Eintritt von zwei Euro erhoben; eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Am Mittwoch, 14. August, kann man in einem Angebot des MTV Schwarmstedt in der Zeit von 17 bis 19 Uhr auf der Schulsportanlage in Schwarmstedt sein Sportabzeichen abnehmen lassen. Informationen dazu kann man von Angela Baranowski unter Telefon (0 50 71) 9 79 12 25 erhalten. Die Teilnehmer sollten mindestens sechs Jahre alt sein. Außerdem kann man immer am Donnerstag und Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr das NABU Zentrum (Naturschutzbund) auf dem Gut Sunder in Meißendorf besuchen. Weitere Informationen unter Telefon (0 50 56) 97 01 11. Die Samtgemeinde-Bücherei Schwarmstedt im Obergeschoss des Uhle-Hofs hat in den Sommerferien geöffnet: Montag und Dienstag von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr undFreitag von 9 bis 12 Uhr. Im Bürgerbüro der Samtgemeinde Schwarmstedt erhält man ermäßigte Eintrittskarten für den Serengeti-Park Hodenhagen, für den Weltvogelpark Walsrode und für den Heide-Park Soltau. Öffnungszeiten Bürgerbüro: Montag bis Mittwoch 8.30 bis 17 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 12 Uhr, Telefon (0 50 71) 86 88.Der Programmflyer liegt an verschiedenen öffentlich zugänglichen Stellen in Schwarmstedt und Umgebung zur Mitnahme aus. Auf der Internetseite gibt es weitere Informationen: www.ferienprogramm-schwarmstedt.de oder auch bei Facebook unter SG Schwarmstedt Ferienprogramm.