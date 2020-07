Sommerliche Kunstausstellung

Selbst gearbeitete Kunstgegenstände in Dorfmark

Heidekreis. Zu einer sommerlichen Kunstausstellung in Dorfmark, auf einem wunderschönen Hofgelände in der Hauptstraße 11, mitten im Dorf, laden 15 Künstler am Sonntag, 26. Juli, von 14 bis 19 Uhr ein. Geboten werden schöne selbst erarbeitete Kunstgegenstände. „Wir möchten zu diesem Tag mit ein wenig Farbe ihr Leben bunt gestalten", so Initiatorin Monika Nöske. Die Künstler und Künstlerinnen freuen sich ganz besonders in diesem Jahr auf diese Ausstellung, da es bis vor kurzem noch nicht klar war ob sie überhaupt stattfinden würde. Die Künstlerinnen Gudrun Hebenbrock, Monika Nöske, Sandra Redlich, Alena Yadikina, Christiane Eichler und Anneliese Presse stellen Werke in Oel, Acryl, Kreide und Aquarelle aus. Holzarbeiten sind von Herrn H. Bollenbach zu sehen. Stein und Metallarbeiten stellt Andrea Andersek aus. Jamy Parker zeigt seine Feuerstätten, Objektkunst ist von Hartmut Presse zu sehen. Porzellanmalerei stellen Waltraud Ziebart und Irma Mennerich aus. Keramik zeigt Marita Krone - Studik, Andrea Greulich kommt mit Seife und der Bastelkreis Dorfmark zeigt Handarbeiten. Gern hätten wir Ihnen auch Kaffee und Kuchen wie in den vergangenen Jahren angeboten, aber es ist im Moment nicht möglich bzw. sehr kompliziert es umzusetzen. Wir freuen uns auf diesen Tag und auf interessante Gespräche mit Ihnen. Die Ausstellung findet im Freien statt und die Corona Regeln werden eingehalten. Der Eintritt ist frei.