Spätsommerliches Fest für die ganze Familie

Entdeckertag am Sonntag, 8. September, in der Samtgemeine Ahlden

Ahlden. Saftig-grüne Wiesen an der Aller und der Duft aus dem alten Backhaus – die Samtgemeinde Ahlden lädt am Entdeckertag zum spätsommerlichen Fest für die ganze Familie auf die historische Brinkanlage ein. Von 11 bis 18 Uhr erwartet Interessierte am Sonntag, 8. September, ein interessantes Programm für Jung und Alt, Kultur, Technisches und pures Genießen unserer wunderschönen Gegend im Norden Hannovers.Am 8. September ist es wieder soweit, alle drei Jahre nimmt die Samtgemeinde Ahlden mit einer eigenen Veranstaltung am Regionsentdeckertag der Region Hannover teil, die sich neben auswärtigen Gästen aus der Region Hannover vor allem auch an die heimische Bevölkerung richtet.Neben dem alten Brinkhaus in Hodenhagen gibt direkt am Allerdeich auf dem zentralen Landmarkt viele regionale Spezialitäten zu entdecken. Aus dem angeheizten historischen Backhaus weht der Duft von Frischgebackenem. Frisch geräucherter Aller-Fisch lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen und regionale Erzeugnisse, sowie heimische Spezialitäten vom Grill zeigen die kulinarische Vielfalt des Aller-Leine-Tals auf.Neben interessanten technischen Übungspräsentationen von DLRG, THW und Johannitern können getreu dem Motto des diesjährigen Entdeckertags „Entdecken! Forschen! Wissen schaffen!“ kleine und große Besucher bei einer Bienenausstellung des Imkervereins Ahlden, der Präsentation eines historischen Feuerwehrautos, dem Stand des Aeroclubs Hodenhagen oder beim Experimentieren in der Natur mit der Naturschutzstiftung zu richtigen Entdeckern werden.Ferner wird auch das E-Carsharing-Konzept „Allerauto“ vorgestellt, ein Aller-Leine-Tal-Konzept, dessen Umsetzung auch für den Standort Hodenhagen interessant ist und forciert werden soll.Das Duo Reising & Pöllmann sowie die Shaddows bieten den perfekten Rahmen unseres Sommerfestes, bei dem Dank einer plattdeutschen Lesung und einer Kunstausstellung im Brinkhaus auch das kulturelle Angebot nicht zu kurz kommt.Die Besucher genießen das Ambiente unserer historischen Brinkhausanlage, die Füße im Gras, mit dem herrlichen Blick in die Weite der Allerwiesen, während die jüngeren Gäste mit FunGee-Jumping, Kinderschminken und unserer Strohpyramide viel Spaß haben.Wer es „aktiver“ möchte, kann auf zwei Rädern auf einer eigens geführten ADFC-Tour auch die Gemeinde erkunden, mit dem Fahrrad oder dem E-Bike.Und übrigens: Wer unseren Tageswettbewerb gewinnt, kann einen Rundflug über das malerische Aller-Leine-Tal gewinnen.Hinweis: Auf Erixx-Bahnreisende wartet am Bahnhof eine Pferdekutsche, die die Besucher direkt vom Bahnhof Hodenhagen zum Veranstaltungsgelände bringt.