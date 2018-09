Spendenscheckübergabe im Tierheim in Hodenhagen

Jugendfeuerwehren Schwarmstedt, Essel und Schülervertretung engagieren sich

Schwarmstedt/Essel. Um das Tierheim in Hodenhagen zu unterstützen, veranstalteten die Jugendfeuerwehren aus Schwarmstedt und Essel in Kooperation mit der Schülervertretung der Wilhelm-Röpke-Schule vor den Sommerferien ein Konzert, bei dem neben den Jugendlichen aus den drei Gruppierungen auch die Esseler Musikanten für viele Besucher sorgten. Es wurde kein Eintritt erhoben, aber durch den Verkauf von Getränken, Bratwurst, Kartoffeltaschen und selbst gebackenem Kuchen kam einiges an Geld zusammen. Viele Besucher spendeten zudem Geld und Futtermittel.Nachdem nun alles abgerechnet war, fand nach den Ferien im Tierheim Hodenhagen die Übergabe des Spendenschecks statt. Die Jugendfeuerwehr hatte den Betrag auf die Summe von 500 Euro aufgerundet und so gab es bei den Mitarbeitern des Tierheims und bei den Mitgliedern des Vorstands nur erfreute Gesichter. Elvira Gruenke als Vorstandsvorsitzende des Trägervereins, die als Ansprechpartnerin bei den Vorbereitungen und am Veranstaltungstag für die Jugendlichen stets präsent war, war sichtlich gerührt, als ihr Benita Berner als Sprecherin der Jugendfeuerwehr Schwarmstedt im Namen aller Akteure den Scheck überreichte und sagte, dass es allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat, mit dem Tierheim und für das Tierheim zu arbeiten. Elvira Gruenke betonte, dass sie sich über das Geld und die Futterspenden freut und sich im Namen aller bedankt. Noch viel mehr sei sie jedoch begeistert, mit wie viel Herzblut und Power die Jugendlichen strukturiert und engagiert gearbeitet hätten. So gab es an diesem Freitagnachmittag nur Gewinner und die Jugendlichen statteten im Anschluss an die Scheckübergabe den Lebewesen, für die die Aktion veranstaltet wurde, einen Besuch ab: den Tieren.