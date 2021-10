Spielplatz und Bäume beschmiert

Gemeinde setzt Belohnung zur Ergreifung der Täter aus

Schwarmstedt. Bislang unbekannte Täter haben zum Wochenende Spielgeräte auf dem neuen Spielplatz am Hallenbad, der gerade Anfang September zum Entdeckertag offiziell eingeweiht worden war, und Bäume mit Farbe beschmiert. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, den der Steuerzahler tragen muss. Die Gemeinde hat eine Belohnung zur Ergreifung der Täter ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter der Telefonnummer (0 50 71) 80 03 50 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Erst kürzlich hatten auch auf dem gerade fertiggestellten Abenteuerspielplatz in Buchholz Vandalen gehaust, Spielgeräte beschmiert und beschädigt. Gemeindedirektor Björn Gehrs sieht so etwas nicht als Kavaliersdelikt und kündigte an, mit allen Konsequenzen gegen die Verursacher vorzugehen. Foto: Gemeinde