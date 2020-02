Sport der Region unterstützen

JSG Leinetal erhält neuen Trikotsatz

Heidekreis. Der U7-Mannschaft der JSG Leinetal wurde kürzlich ein Trikotsatz gesponsert.Jörg Sbresny (Firma Helfers Immobilien), Vertriebspartner der Firma Heinz von Heiden Massivhäuser in Isernhagen, hörte, dass bei den kleinen Kickern Bedarf ist und freute sich, den Sport in der Region zu unterstützen. Die Jungs und Mädchen fühlen sich sichtlich wohl in den neuen Trikots und konnten bei einem Turnier in Walsrode schon den ersten Siegerpokal abräumen. Trainer Manuel Dechert und die Eltern dankten Jörg Sbresny mit einemkleinen Präsent.