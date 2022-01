Stärkung des Schienenverkehrs

Pieper zur alternativen Trassenführung

Heidekreis. Die seitens der Deutschen Bahn (DB) angedachte alternative Trassenführung führt nicht nur im Heidekreis zu Verunsicherung und Bestürzung. Neben den Alpha-E-Planungen könnte auch eine Neubau-Strecke an der A7 entlangführen. Die CDU-Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper äußert ihre Bedenken zur Alternativplanung und plädiert für ein Festhalten am Landtagsbeschluss, ebenso ihre betroffenen CDU Landtagskollegen.„Ich bin sehr verwundert, dass das Ergebnis des ‚Dialogforums Schiene Nord 2015‘ einfach über den Haufen geworfen werden soll“, erklärt die Landtagsabgeordnete, die sich schon seit Jahren mit dem Ausbau der Bahnstrecke kritisch auseinandersetzt. Konkret ist laut Projektbeschreibung der Bau eines dritten Gleises zwischen Lüneburg und Uelzen und ein Ausbau der Bestandsstrecke von Ashausen (bei Maschen) bis Hannover-Vinnhorst vorgesehen. Es sei aber nicht das erste Mal, dass die Planungen der Deutschen Bahn bei verschiedenen Anlässen von dieser Beschreibung abweichen würden, so Pieper.Nun liege es auch an der Bundespolitik Klarheit zu schaffen: „Heißt die Planung der Bahn nach wie vor Alpha E oder entsteht an der A7 eine neue Bahnstrecke? Sollte es eine Neuausrichtung der Strecken geben, wäre ein vollkommen neues Planfeststellungsverfahren erforderlich, was wir als CDU nicht in Erwägung ziehen. Eine ganze Region wird mit diversen Streckenalternativen unnötig verunsichert. Dies trägt nicht dazu bei zeitnah den ÖPNV zu verbessern.“ Es müsse nun ein realistischer Weg verfolgt werden, um mehr Schienenverkehr zu ermöglichen. Das gelinge nur durch eine konstruktive Begleitung der Projekte sowie verbindlich in die Planung eingebrachte Ergebnisse und nicht durch mehrfache Neuausrichtungen. „Unsere CDU Heidekreis und das Land Niedersachsen stehen zum Alpha E und Landtagsbeschluss, so wie es im ‚Dialogforum Schiene Nord‘ bereits 2015 mühsam entwickelt wurde“, so Pieper abschließend.