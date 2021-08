Starke Partei als Alternative

CDU stellt ihre Kandidaten für Gilten vor

Gilten. Die CDU in Gilten tritt auch in diesem Jahr mit einer eigenen Liste in der Gemeinde an. Diese Liste bildet eine wichtige Alternative zu der Bürgerliste. Demokratie lebt von Parteien und Vielfalt, deswegen ist es wichtig, dass es für den Wähler auch mehr gibtals eine Einheitswahlliste, findet Henrik Rump aus Norddrebber von der CDU. Er kandidiert auf Platz eins vor Thomas Küker aus Gilten und Danny Lohse aus Nienhagen. Auf Platz vier und fünf folgen Eckhard Denike aus Gilten undFriedhelm Duensing aus Suderbruch.Folgende Themen schreibt sich die CDU in der Gemeinde Gilten auf die Fahnen: Die Stärkung und Weiterentwicklung des Kindergartens in Gilten, so das wir unseren Kindern auch ein Kindergartenplatz bieten können, Angebot von Bauplätzen in allen Orten, gerade für die kommenden Generationen in der Gemeinde Gilten, solide Finanzen, Erhalt der Infrastruktur und Unterstützung der örtlichen Vereine und Dorfgemeinschaften."Unsere Kandidaten engagieren sich seit vielen Jahren vor Ort für die Dörfer und die Menschen in den Dorfgemeinschaften und Vereinen, Sie kennen die Sorgen und auch ihre Stärken. Dieses ist wichtig, um die Zukunft mit den Menschen vor Ort zu gestalten", so der Spitzenkandidat Henrik Rump. Zum Kennenlernen der Kandidaten sind die Bürger zu einem Dämmerschoppen am 3. September um 19 Uhr in das Hofcafe LandLeben eingeladen. Hier stehen die Kandidaten Rede und Antwort.