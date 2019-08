Steegefenster nimmt seine Form an

Die erste Anprobe begeisterte – Einweihung am Reformationstag

Lindwedel. Seit einem Jahr ist der Lindwedeler Gemeindeausschuss am Sammeln für die Umsetzung des historischen Entwurfes für das Altarfenster im evangelischen Gemeindezentrum in Lindwedel. Inzwischen kam ein ausreichenden Betrag zusammen, so dass der Dorfmarker Künstler Dieter Schafranek mit dem Beginn der Ausführung beauftragt werden konnte. Seit dem Entwurf Siegfried Steeges sind Jahrzehnte vergangen, Änderungen in Abmalen und Techniken werden von Schafranek behutsam in seiner heutigen Interpretation angepasst. Eine erste Anprobe in der vergangenen Woche begeisterte den Ausschuss von Schafraneks Umsetzung. Gemeinsam freut man sich jetzt auf den offiziellen Einweihungsgottesdienst mit anschlieflender Feierstunde am diesjährigen Reformationstag, 31. Oktober.