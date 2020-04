„Tag der kleinen Forscher“ 2020

Fachkräfte können Aktionsmaterial kostenfrei bestellen

Heidekreis. Der jährlich stattfindende „Tag der kleinen Forscher“ ist ein bundesweiterMitmachtag der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, der auch in diesem Jahr durchgeführt wird. Alle Kitas, Horte und Grundschulen sowie Interessierte sindeingeladen, sich am Aktionstag zu beteiligen und die spannenden Materialien zum Mitforschen zu nutzen. Ab diesem Jahr ist das Aktionsmaterial kostenfrei zubestellen oder Herunterzuladen unter hdkf.de/aktionsmaterial. Grund dafür istunter anderem die Ressourcenschonung. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie kann so im Homeoffice schon vorbereitend damit gearbeitet werden.Seit dem Jahr 2010 beteiligen sich an dem „Tag der kleinen Forscher“ immerwieder viele Kitas im Heidekreis. Am 16. Juni 2020 und in den Wochen davor und danach gehen Kinder in ganz Deutschland auf Entdeckungs- und Forscherreise. Wie bisher auch kann der Aktionstag individuell zu einer passenden Zeit durchgeführt werden. Das Motto lautet 2020: „Von der Quelle bis ins Meer - Wasser neu entdecken!“ Die Mädchen und Jungen entdecken, dass Wasser mal blau und mal türkis sein kann, dass es laut und leise ist, lebensnotwendig und erfrischend, gleichzeitig aber auch kraftvoll und zerstörerisch. Wasser steckt in der Tomate, dem Weizenkorn und der Baumwolle, aus der unsere Kleidung hergestellt wird. Wasser reinigt und löscht Durst. Außerdem lernen Kinder Wasser als lebens-wichtige Ressource schätzen.Eltern finden Experimente und Anregungen zum Forschen und Entdecken für zu Hause, im Garten und im Wald auf www.haus-der-kleinen-forscher.de. Wer mag, kann die Ergebnisse des Forschens gemeinsam mit den Kindern dokumentieren und wiederholt besprechen. Darüber nachdenken, was passiert ist, wasbeobachtet wurde, was ich als nächstes getan und probiert habe, ist ein prima Einstieg ins naturwissenschaftliche Denken. Es schult die Denkfähigkeit und das Bewusstsein über eigene Lernerfolge. Eine Möglichkeit der Dokumentation vonForscher-Ergebnissen ist zum Beispiel Bilder zu malen oder Fotos zu machen. Für Kinder im Kindergartenalter gilt dabei: Jedes Ergebnis ist richtig. Die spannendenForscheraktionen können mit den Hashtags #TagderkleinenForscher, #HausderkleinenForscher, #gutefrüheBildung, #guteBildungfüralleKinder auf den Sozialen Medien Kanälen wie Facebook (www.facebook.com/KleineForscher/), Twitter (twitter.com/KleineForscher) und Instagram (instagram.com/kleine_forscher) eingestellt werden. Der Umgang mit diesen kann ebenfalls als Lernprozess undmotivierender Anreiz betrachtet werden.Für Informationen und Fragen steht die lokale Netzwerkkoordinatorin und DiplomPädagogin Corinna Bautsch telefonisch unter 05195 4059102 oder per E-Mailunter hausderkleinenforscher_heidekreis@email.de gern zur Verfügung. Weitere Details zum bundesweiten „Tag der kleinen Forscher“ 2020 sind zu finden unter tag-der-kleinen-forscher.de.