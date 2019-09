Tag des Rauchmelders

Feuerwehr weist auf Wichtigkeit hin

Schwarmstedt. Am Freitag, 13. September, ist wieder Rauchmeldertag. Die Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt möchten diesen Tag zum Anlass nehmen, um auf die Wichtigkeit von Rauchmeldern hinzuweisen. Rund 30 Menschen verunglücken jeden Monat tödlich durch Brände, zwei Drittel davon werden nachts in den eigenen vier Wänden von den Flammen überrascht. Tödlich ist dabei in der Regel nicht das Feuer, sondern der Rauch. 95 Prozent der Brandtoten sterben durch eine Rauchvergiftung. Bereits drei Atemzüge giftigen Brandrauchs können tödlich sein, die Opfer werden im Schlaf bewusstlos und ersticken dann. Tagsüber kann ein Brandherd meist schnell entdeckt und gelöscht werden, nachts dagegen schläft auch der Geruchssinn. Die jährlichen Folgen in Deutschland: Rund 400 Brandtote, daher ist in allen Bundesländern die Installation von Rauchmeldern gesetzlich vorgeschrieben.Rauchmelder retten Leben – der laute Alarm des Rauchmelders (auch Rauchwarnmelder, Brandmelder oder Feuermelder genannt) warnt auch im Schlaf rechtzeitig vor der Brandgefahr und gibt den Bewohnern den nötigen Vorsprung, sich und ihre Familie in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu alarmieren. Weitere Informationen auch unter www.rauchmelder-lebensretter.de.